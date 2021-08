Sprostowanie dotyczące artykułu o dotacjach na fotowoltaikę

NOWE Tokio 2020. Męska sztafeta 4x400 z finale z trzecim czasem eliminacji. "Nie pompujmy balonika, dajcie nam zrobić swoje"

Męska sztafeta 4x400 m awansowała do sobotniego finału z trzecim czasem eliminacji. Nasi reprezentanci studzą jednak nastroje kibiców. - Nie pompujmy balonika. Najpierw osiągnijmy sukces, później będziemy o nim rozmawiać - podkreślają, choć po wspaniałym biegu, w którym do pobicia rekordu Polski zabrakło im tylko 0,55 sekundy, byli też skorzy do żartów.