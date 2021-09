Sprzątanie Świata 2021 w powiecie ropczycko-sędziszowskim

"Myślę, więc nie śmiecę" - to przesłanie tegorocznej edycji akcji Sprzątanie Świata – Polska 2021, która odbyła się na terenie powiatu ropczycko- sędziszowskiego.

Celem akcji było podejmowanie działań w zakresie prawidłowej i odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych, zmiana naszych indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku. Motywacja do rezygnacji z plastiku, tam gdzie jest to możliwe, do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania.

Starostwo Powiatowe w Ropczycach. które było organizatorem całego przedsięwzięcia zakupiło 7 500 szt. worków i 5500 szt. rękawic ochronnych. Zostały one przekazane do gmin, szkół oraz organizacji zaangażowanych w akcję.