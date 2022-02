SPZ WJM Gmina Krasne dwa razy uległa krakowiankom u siebie i pod Wawelem. W sobotę mecz w Rzeszowie z MLKS-MOS-em

Podopieczne trenera Bogdana Plisia po 20 minutach nie straciły wiary w zwycięstwo, w przerwie potrafiły się zmobilizować i w III kwarcie miały więcej do powiedzenia. Straty zmalały do siedmiu punktów, jednak gospodynie potrafiły na to odpowiedzieć i choć koszykarki z Krasnego walczyły, w ostatniej kwarcie musiały uznać wyższość rywalek.

WISŁA CANPACK KRAKÓW – SPZ WJM GMINA KRASNE 79:65 (17:11, 22:13, 19:27, 21:14)

SPZ WJM: A. Wilk 17, Łabuńska 4, Syzdek 12, Noworól 19, Babieczko 11 oraz Kawa 2, Sakra 0, S. Wilk 0, Gorzelnik 0. Trener Bogdan Pliś.

Przyjezdne we własnej hali ograły nasz team zdecydowanie (88:52). W rewanżu też nadawały ton grze, dobrze weszły w mecz prowadziły po dwóch kwartach 41:29, ale po zmianie stron nasz team nie oddawał już łatwo pola.