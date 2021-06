Średnie ceny mieszkań w Rzeszowie mieszczą się w przedziale 6500 - 6700 zł za 1 mkw. Tańsze raczej nie będą

Mieszkania na rynku pierwotnym w Rzeszowie sprzedają się w cenie najczęściej po 6500 - 6700 za 1 mkw. W centrum miasta i atrakcyjnych lokalizacjach są jeszcze droższe. Natomiast na obrzeżach stolicy Podkarpacia możemy kupić lokal płacąc „tylko” 4,5 tys. zł za 1 mkw.

Potencjalni nabywcy mieszkań, którzy liczyli na spadki cen, niestety nie mają powodów do zadowolenia, bo mieszkania systematycznie drożeją. Deweloperzy także rozwiewają wątpliwości. Tłumaczą to dosyć prosto, taniej już było i nie ma wciąż przesłanek do obniżek, chociażby ze względu na fakt, że ceny materiałów budowlanych wciąż idą w górę. W Rzeszowie ponad 1 tys. nowych mieszkań w 4 miesiące Tymczasem rynek mieszkaniowy w Rzeszowie prężnie się rozwija. Według najnowszego komunikatu (z 9.06.2021 r.) Urzędu Statystycznego w Rzeszowie - nowych mieszkań przybywa i planowane są kolejne inwestycje.

W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. nastąpił wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w odniesieniu do analogicznego okresu 2020 r. Wzrosty odnotowano w 15. powiatach woj. podkarpackiego (największy w powiatach: jarosławskim – ponad 2,5-krotny, dębickim o 88 proc. i ropczycko-sędziszowskim o 64,2 proc. Spadek liczby nowych mieszkań oddanych do użytkowania wystąpił w 8. powiatach, w tym największy w Przemyślu – o 51,7 proc., i Krośnie – o 39,3 proc. Jednak pod względem faktycznej liczby gotowych mieszkań oddano do użytkowania w Rzeszowie, bo 1061 i w pow. rzeszowskim 381 mieszkań.

Do tego w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Najwięcej mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano w Rzeszowie aż 1403 oraz pow. rzeszowskim 442 inwestycje, a najmniej zaś w Przemyślu tylko 13 i pow. bieszczadzkim 14 mieszkań. Mieszkania raczej szybko nie stanieją Czy w takiej sytuacji, w której rośnie nie tylko liczna oddawanych do użytku mieszkań, ale także ich ceny, a kolejne mieszkania dobrze się sprzedają to można jeszcze liczyć na obniżki cen? Czy wzrost cen mogą zahamować pojawiające się głosy, że rynek mieszkaniowy wkrótce może być przegrzany?

- Z pewnością nie odważę się osobiście prognozować cen mieszkań w dłuższej perspektywie, chociaż, to się może zdarzyć, ale nie wiadomo, kiedy, ani o ile i na jak długo – odpowiada Jaromir Rajzer, prezes agencji Certus Nieruchomości w Rzeszowie. - Natomiast w krótszej perspektywie, czyli jednego czy dwóch kwartałów to ceny będą rosły, chociaż niezbyt szybko. Deweloperzy wzrost cen mieszkań uzasadniają twardymi danymi. Otóż styropian podrożał o 50 proc., rury kanalizacyjne i kształtki instalacyjne z PCV o 60 proc., drzwi, okna, beton minimum 7 – 8 proc. Znacząco podrożała także stal - wylicza.

Z dala od centrum jest taniej Wioski nasuwają się same. Skoro wzrosły ceny materiałów, a koszty robocizny nie spadły, do tego mieszkania sprzedają się jak świeże bułeczki, to na obniżki nie ma, co liczyć.

- Obecnie mieszkania w lokalizacjach "centrum Rzeszowa" i "blisko centrum" sprzedają się najczęściej po 6500 – 6700 złotych za metr kwadratowy. Natomiast najdroższe mieszkania są oferowane mieszkania nawet po 12 - 14 tysięcy. Na pocieszenie pozostają tańsze mieszkania na obrzeżach Rzeszowa w zabudowie szeregowej lub niedużych budynkach, które można nabyć za 4500 za 1 mkw. - mówi Jaromir Rajzer, prezes agencji Certus Nieruchomości w Rzeszowie. A teraz garść ważnych liczb, bo średnie ceny mieszkań różnią się w poszczególnych dzielnicach Rzeszowa. Według Raportu Szybko.pl średnia cena za metr kw. mieszkania w Rzeszowie wynosi obecnie (na dzień 11.06.2021) 6 861 zł/mkw. To o 4 proc. - drożej niż 12 miesięcy temu. 407 546 zł - to przeciętna wartość mieszkania dla calego Rzeszowa. Na sprzedaż w Rzeszowie czekało 320 mieszkań. Do wynajęcia w Rzeszowie było 63 mieszkania. Koszt wynajęcia mieszkania w Rzeszowie to 1 508 zł/mc. (przed rokiem było o ok. 100 zł drożej).

Dla porównania cena za 1 metr mieszkania na Drabiniance wynosi - 6 675 zł/mkw. Tzn. o 3 proc. wzrosły ceny mieszkań na Drabiniance w ciągu roku. Przeciętna wartość mieszkania na Drabiniance w Rzeszowie to 404 075 zł. A cena za 1 mkw. mieszkania na Pobitnie w Rzeszowie wynosi - 7 234 zł i co ciekawe o 15 proc. wzrosły ceny mieszkań na Pobitnie w Rzeszowie w ciągu ostatniego roku. Przeciętna wartość mieszkania na Pobitnie to 478113 zł.

Na Zalesiu w Rzeszowie cena za 1 mkw. mieszkania wynosi - 5 725 zł i tu ceny mieszkań wzrosły tylko o 1 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przeciętna wartość mieszkania na Zalesiu w Rzeszowie, to 335 547 zł. W rzeszowskiej dzielnicy Pułaskiego cena za 1 mkw. mieszkania w wynosi - 8 251 zł i wzrost cen mieszkań (w dzielnicy Pułaskiego) w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł aż 13 proc. Przeciętna wartość mieszkania na os. Pułaskiego to 338 455 zł.

