Środowe mecze w klasie O i klasie A na Podkarpaciu [WYNIKI, STRZELCY]

Klasa O Jarosław

LKS Skołoszów tylko zremisował w Szówsku, wykorzystała to Kańczuga, która skromnie wygrała w Orłach. Pogoń-Sokół rozstrzelał Fenix, zdobywając siedem bramek. Sytuacja Gorzyc i Kaszyc staje się co raz to trudniejsza, obie ekipy przegrały kolejne swoje mecze.

WYNIKI: GKS Orły - MKS Kańczuga 0:1 (0:1) Cichy 17; Szówsko - Skołoszów 1:1 (1:0) Brud 25 - Czerwiński 72; Lubaczów - Leszno 7:0 (3:0) Krzemiński, Hojdak cztery, Basznianin, Ważny; Kaszyce – Morawsko 1:4 (1:1) Mazurkiewicz 35-karny – Grabowski 25, Mazur 48, M. Pajda 88, Owarzany 90; Święte - Młodów 4:0 (1:0) Lach 53, Andreasik 9, 81, Walczyszyn 90; Pawłosiów - Gorzyce 2:0 (0:0) Rychtyk, Sikora; Ostrów - Grochowce 4:1 (3:0) Sota, 7, 32, Duda 14, Broszko 62-karny - 73; Awansem Czuwaj – Huragan 1:1; Narol – Radymno 0:3 vo; Zarzecze – Stubno 0:3 vo.