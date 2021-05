Stal II Mielec w pięć minut rozstrzelała Błękitnych Ropczyce [ZDJĘCIA]

Stal już w pierwszej połowie mogła się pokusić o bramki, ale zawodzili napastnicy. Dobre okazje mieli m.in. Maj i Kardyś lecz nic z tego nie wyszło. Błękitni czyhali na błędy gospodarzy, co jakiś czas próbowali swoich szans w kontrataku. Niestety wszystkie ich próby udaremniała mielecka defensywa. Sporo pretensji do sędziego miała ławka Błękitnych, co skończyło się żółtymi kartkami dla pierwszego i drugiego trenera.

Po zmianie stron gra stała się bardziej ostra. Sporo było fauli po obu stronach i zaczęły pojawiać się żółte kartki. Odważniej zaczęli atakować też goście. W 70. minucie rozwiązał się worek z bramkami dla Stali. Z bocznej strefy do akcji włączył się Seweryn, wypuścił piłkę do Maja, a ten pięknym uderzeniem zza pola karnego dał prowadzenie gospodarzom.