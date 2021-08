Stal Łańcut uległa JKS-owi Jarosław na swoim nowym stadionie. Kibice dopisali [ZDJĘCIA]

Mecz poprzedziły uroczystości wręczania pucharów i nagród dla piłkarzy z Łańcuta, m.in. za awans do 4 ligi. Wśród oficjeli stawił się m.in. świeżo upieczony wiceprezes PZPN Mieczysław Golba, poseł Marcin Warchoł, czy burmistrz Łańcuta Rafał Kumek. Ten ostatni przed meczem najpierw pogratulował Stali Łańcut awansu do 4 ligi, a następnie skierował się do graczy JKS-u. - Wybaczcie panowie, ale dziś trzy punktu zostaną w Łańcucie – powiedział.