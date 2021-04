Stal Mielec bliżej finału w 1 lidze kobiet. San-Pajda Jarosław postraszył faworyta [ZDJĘCIA]

Stal Mielec wygrała na wyjeździe 3:0 z Eneą Energetykiem Poznań w półfinale 1 ligi siatkarek. San-Pajda Jarosław mierzył się z faworyzowanym Uni Opole.

Mielczanki, choć wyżej zakończyły sezon zasadniczy od rywalek z Poznania, to do stolicy Wielkopolski nie jechały w roli zdecydowanego faworyta. Tym bardziej że w składzie nie było Katarzyny Brydy, jednej z czołowych zawodniczek. Stal jednak poradziła sobie znakomicie, choć w każdym secie trzeba było wyrwać wygraną rywalkom.

Pierwsze akcje należały do gospodyń, ale każdą ich przewagę szybko niwelowały mielczanki, które z czasem same wyszły na prowadzenie. W końcówce gra się wyrównała, ale więcej zimnej krwi zachowały mielczanki i mogły się cieszyć z prowadzenia. W drugie partii było podobnie (5:3, 6:4, 7:8, 8:10). Potem również na prowadzeniu były raz jedne raz drugie, a w końcówce wszystko mogło się zdarzyć, bo po jednej z kontr poznanianki wyrównały na po 22. Wówczas o czas poprosił trener Adam Grabowski. Przekazał niezbędne wytyczne i przyniosło to skutek. W kluczowych momentach ważne piłki skończyła rewelacyjnie spisująca się w tym spotkaniu Łukasiewicz, a swoje trzy grosze zagrywką dołożyła Żabińska.

Trzeciego seta mielczanki zaczęły z wysokiego c. Błyskawicznie uzyskały kilku punktową przewagę. Gospodynie kilka razy doganiały Stal, ale za każdym razem gdy im się to udawało i mogłoby się wydawać, że poznaniankom uda się przełamać rywalki, to mielczanki znów odskakiwały. W końcówce znów kawał dobrej roboty zagrywką wykonała Żabińska. Dało to podopiecznym trenera Grabowskiego odbić się na trzy punkty, a gdy nadarzyła się okazja, ostatni cios zadała Duda, która w trakcie meczu dała bardzo dobrą zmianę za Kingę Hatalę. Enea Energety Poznań – Stal Mielec 0:3 Sety: 23:25, 23:25, 23:25 W rywalizacji do 2 wygranych: 0:1.

Energetyk: Klekot, Miechowicz, Oktaba, Regulska, Świstek, Fojucik, Skomorowska (libero) oraz Pisarska, Nowakowska, Stachowiak, Niwald, Bińczycka. Trener Marcin Patyk. Stal: Mras, Hatala, Stroiwąs, Żabińska, Łukasiewicz, Molenda, Samul (libero), Wardęga (libero) oraz Duda Felak, Laskowska, Pelczarska. Trener Adam Grabowski.

San-Pajda Jarosław był skazywany na porażkę w rywalizacji z Uni Opole. Nie dość, że za rywala miały najlepszy zespół rundy zasadniczej, to musiały sobie radzić bez swojej kapitan Katarzyny Saj, która uległa kontuzji w poprzednim meczu z Częstochowianką. Jej miejsce w składzie zajęła Katarzyna Marcyniuk (ostatnio Joker Świecie), która niespodziewanie pojawiła się w ekipie z Jarosławia. O dziwo San-Pajda sprawił wiele kłopotu faworytkom z Opola. Choć początek meczu nie układał się po myśli popularnych „Biszkoptów”, to z czasem korzyści zaczęła przynosić niewygodna zagrywka. Najpierw serią w polu serwisowym popisała się Stepko, to pozwoliło gospodyniom odrobić straty, a gdy zaczęła serwować Nowak, przewaga urosła do sześciu oczek. Popis ataków w kontrze dała wówczas Dudek i z 18:17 zrobiło się 23 17. Tej okazji gospodynie nie wypuściły z rąk.

Opolanki szybko się odgryzły, bo jak już złapały rytm na początku drugiego seta, to na skrzydłach rozbiły ekipę gospodyń do 15.

Kto myślał, że to złamie jarosławianki, to mocno się rozczarował. Miejscowe znów zaczęły bardzo dobrze serwować i szybko zrobiło się 7:2. Gdy rywalki zaczęły niwelować straty (15:13), po raz drugi na serwisie pojawiła się Stepko i po raz drugi popisała się imponującą serią (18:13) i po raz kolejny gospodynie nie wypuściły szansy z rąk.

Dobra dyspozycja jarosławianek przeniosła się na kolejną partię. Jedno ustawienie sprawiło, że losy seta się odwróciły. Z prowadzenie 11:9 zrobiło się 12:15. To rozochociło opolanki, które poszły za ciosem doprowadzając do tie-breaka.

San-Pajda Jarosław – Uni Opole 2:3 Sety: 25:21, 17:25, 25:14, 18:25, 9:15 San: Chmielewska, Marcyniuk, Dąbrowska, Stepko, Dudek, Nowak, Murdza (libero) oraz Szymańska, Dutkiewicz (libero), Krysztofiak, Bazan, Papszun, Bagniak. Trener Piotr Pajda. Uni: Makarowska, Sieradzka, Muszyńska, Orzyłowska, Stronias, Trener Nicola Vettori. Mecze nr 2 w Mielcu i Opolu odbędą się w najbliższą sobotę, ew. mecze nr 3 w niedzielę.

