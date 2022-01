Stal Mielec wróciła do treningów w hali. W czwartek sparing z Puławami

14 stycznia zawodnicy Stali mieli zagrać z Azotami Puławy sparing podczas Festiwalu Piłki Ręcznej Enea Cup w Zwoleniu. Do meczu nie doszło, bo w zespole pojawiły się objawy zakażenia koronawirusem. Stal wycofała się z zawodów i po powrocie do Mielca wszyscy zawodnicy przeszli testy na obecność COViD-19. Z całej drużyny łącznie, ze sztabem tylko u czterech osób wynik był negatywny.

- Te osoby mogły trenować w hali, pozostałym pozostawały ćwiczenia w swoich mieszkaniach - mówi trener Rafał Gliński.

- We wtorek rano mieliśmy już normalny trening, na którym była większość graczy. Pojedyncze osoby dołączą do nas w środę. Szczęście w nieszczęściu niemal wszyscy przeszli chorobę bezobjawowo, ale nie da się ukryć, że te dziesięć dni, nie pomogło nam w przygotowaniach do drugiej części sezonu. Chłopaki pracowali w domach, ale były to ćwiczenia bez biegania. Najbardziej jednak brakowało treningu z piłkami. Czucie piłki, time’ing, zgranie. Z dwojga złego dobrze, że - mam taką nadzieję - mamy to już za sobą, znacznie gorzej byłoby, gdybyśmy przechodzili, to w sezonie.