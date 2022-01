Stanisław P. ze Skopowa niedaleko Przemyśla został skazany na więzienie za wytwarzanie i posiadanie suszu marihuany

27 grudnia 2021 r. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi P. ze Skopowa w gminie Krzywcza.

Według śledczych mężczyzna wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiał osiem krzaków konopi indyjskich, z których wytworzył środek odurzający w postaci suszu marihuany w ilości nie więcej niż 466 gram, co stanowi znaczną ilość środków odurzających, wystarczających do uzyskania od 466 do 577 działek.