Startują zapisy na letni wypoczynek w Rzeszowskim Domu Kultury. Liczba miejsc będzie ograniczona

Letni wypoczynek w Rzeszowskim Domu Kultury to propozycja dla dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej (urodzonych w latach 2011 – 2014). Będzie organizowany w dwóch formach. Pierwszy wariant, od 28 czerwca do 13 sierpnia, w filiach Dąbrowskiego, Drabinianka, Mieszka I, Przybyszówka, Słocina, Staromieście i Załęże to 9,5 godziny opieki (7-16.30) z wyżywieniem. Drugi, od 28 czerwca do 30 lipca w filiach Country i Staroniwa to 7 godzin opieki (7.30-14.30), bez wyżywienia.

W programie znajdą się m.in. warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne, aktorskie, fotograficzne, topograficzne, z robotyki.

Półkolonie zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty, a liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Zapisy rozpoczną się 28 maja i prowadzone będą do wyczerpania limitu, wyłącznie drogą online na adresy mailowe poszczególnych filii.