Startuje akcja #sadziMy. Podkarpackie nadleśnictwa będą rozdawać sadzonki jodeł, świerków, buków i dębów

Do sadzenia drzewek i opiekowania się nimi zachęca także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. Podległe jej nadleśnictwa dla chętnych przygotowały prawie 30 tysięcy sadzonek młodych drzew iglastych i liściastych: jodeł, świerków, buków i dębów.

Drzewka będzie można odbierać w czwartek i piątek, w godz. od 10 do 15. Akcja będzie do trwać będzie do wyczerpania sadzonek.

Każdy chętny będzie mógł otrzymać darmowo do 10 drzewek, które może następnie posadzić na własnym gruncie. Do drzewek dołączona będzie krótka instrukcja.