Stephane Antiga, trener Developresu Rzeszów o sparingu, Krajewskiej i Mendezie

- Graliśmy tam razem trzy sezonu i choć od tamtego czasu minęło kilkanaście lat, to dalej mamy bardzo dobry kontakt - mówi Stephane Antiga.

- To jeden z najlepszych trenerów, z jakimi przyszło mi pracować. Nie byłem już tak bardzo młody, kiedy byliśmy razem w klubie, ale cały czas uczyłem się. Jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo dobrym trenerem, a wyniki mówią za niego. Kiedy zaczynał w Sada Cruzeiro nie miał zbyt dużego budżetu, a wszyscy wiedzą, co osiągnął z tą drużyną. Wcześniej zrobił znakomite wyniki ze mną w Hiszpanii, potem z reprezentacją Hiszpanii, z reprezentacją Argentyny. To co zrobił kilka miesięcy temy było niesamowite (Argentyna pod wodzą Mendeza zdobyła brąz igrzysk olimpijskich w Tokio - przyp. red.). To naprawdę bardzo dobry trener. Uważam, że trener Giuliani jest również znakomitym trenerem, ale myślę, że Mendez może dać tej drużynie dodatkowy impuls i jest w stanie osiągnąć dużo z Asseco Resovią. Ucieszyłem się, że będzie pracował w Rzeszowie. Na pewno będziemy mogli częściej rozmawiać