Stephane Antiga, trener Developresu Rzeszów: Po przerwie świątecznej jesteśmy lepsi niż przed

Pokonaliście u siebie Prometey Dnipro Kamieńskie 3:0, to wasza druga tak przekonująca wygrana w ostatnim czasie (wcześniej w lidze z ŁKS-em Łódź 3:0 i Pałacem Bydgoszcz 3:1) i duży krok do awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.

Jestem zachwycony, bo wygraliśmy za trzy punkty, to ważne w kontekście awansu do ćwierćfinału. Mnie cieszy, że są efekty naszej pracy na treningach - mówi Stephane Antiga, trener Developresu. - Byliśmy w tym meczu regularni, to już drugi taki mecz od przerwy świątecznej. Wcześniej dużo meczów wygraliśmy, ale zdarzały się nam w nich słabsze sety. Po przerwie jesteśmy lepsi. Lubię okres, kiedy dziewczyny dostają trochę wolnego, a potem możemy ciężej popracować na siłowni i na boisku. Wykorzystaliśmy ten czas dobrze.