Stopy procentowe znowu w górę. O ile wzrosną raty kredytów?

Stopy w górę, raty w górę

Od października ubiegłego roku stopy procentowe były przez RPP podnoszone już czterokrotnie - z najniższego w historii poziomu 0,1 proc. do 2,25 proc. Jak przekłada się to na wysokość miesięcznych rat? Według wyliczeń Expandera, przy kredycie hipotecznym w wysokości 300 tys. zł na okres 30 lat, wzrosną one z 1160 do 1590 zł, a więc aż o 430 zł. Przy takim samym kredycie wziętym na 20 lat, rata wzrośnie o 402 zł – z 1560 do 1962 zł.