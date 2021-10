Stracił ręce w tragicznych okolicznościach. Uczniowie z Jarosławia wydrukują protezy dla młodego Afrykanina Klaudia Oronowicz

3 lata temu, młody Afrykanin, w czasie zamieszek w Republice Środkowej Afryki został złapany i był torturowany. Napastnicy opalali mu dłonie, paląc je aż do nadgarstków. W szpitalu obudził się z amputowanymi obiema rękoma. Gdy wrócił do domu zostawiła go żona, ponieważ stwierdziła, że nie jest już do niczego przydatny.