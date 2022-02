Strajk zaplanowano, tylko rolnicy nie dotarli. Fiasko AgroUnii w Pilźnie

Głównym powodem zapowiadanych dziś protestów rolników w całym kraju są m.in. podwyżki cen nawozów, niekontrolowany import żywności spoza granic kraju, nieuregulowanie kwestii związanych z ubezpieczeniem upraw i gospodarstw. Ponadto rolnicy uważają, że rząd nie robi niczego w kierunku oddłużenia rolnictwa.

W związku z tym w Pilźnie rolnicy pod wodzą Sławomira Nyznara mieli zablokować DK 94. W ramach ogólnopolskiego protestu organizowanego przez członków AgroUnii był to jedyny zapowiadany strajk na Podkarpaciu. Problemy z organizacją pojawiły się wcześniej, ponieważ poinformowana o strajku burmistrz Pilzna, Ewa Gołębiowska, nie wyraziła zgody na blokadę drogi z uwagi na krótki termin powiadomienia. Organizatorzy wysłali go cztery dni wcześniej, a minimalny czas składanego podania to co najmniej sześć dni.