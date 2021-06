Straż leśna w akcji. Połączone patrole dwóch nadleśnictw namierzyły złodziei drewna i kierowców nielegalnie wjeżdżających do lasu [ZDJĘCIA]

- Wspólne patrole dają większą możliwość penetracji terenu, co wpływa na szybkość działania i podejmowanie skutecznych interwencji

To nie był jedyny efekt współdziałania strażników z sąsiadujących ze sobą nadleśnictw, odnotowany podczas czerwcowego długiego weekendu. Nałożyli też trzy mandaty za wjazd do lasu pojazdami silnikowymi. Grozi za to 500 złotych kary, ale w tym przypadku kierowcy dotkliwiej odczuli finansowe konsekwencje złamania przepisów. Ponieważ popełnili kilka wykroczeń równocześnie, kary się skumulowały. Łączna wysokość mandatów wyniosła 2,5 tysiąca złotych.