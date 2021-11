Strefa ekonomiczna w Zadąbrowiu w gminie Orły koło Przemyśla przyciąga inwestorów

Bliskość węzła autostrady A4, dobre połączenie do drogi krajowej nr 77, w sąsiedztwie ważna linia kolejowa. To przyciąga kolejne firmy do strefy ekonomicznej w Zadąbrowiu w gminie Orły, niedaleko Przemyśla. Władze gminy poważnie myślą o kolejnych inwestycjach i powiększeniu terenu strefy, żeby przyciągnąć następne przedsiębiorstwa.

- Chcemy powiększyć obszar naszej strefy. Chodzi o teren inwestycyjny pomiędzy Orłami i Nizinami. Jego powierzchnia to 70 ha. Do końca przyszłego roku planujemy wykonać drogę łączącą te nasze oba tereny - mówi Bogusław Słabicki, wójt gminy Orły. To na jej terenie znajduje się rejon inwestycyjny Orły, Podstrefy Przemyśl, Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Rejon inwestycyjny Orły, popularnie zwany strefą ekonomiczną, powstał w 2015 r. Zdobył o wiele szybciej inwestorów niż działająca o 10 lat dłużej podstrefa ekonomiczna TSSE w Przemyślu.