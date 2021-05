Studencie! Bez szczepienia przeciwko COVID-19 na praktyki wakacyjne do KSW nr 1 w Rzeszowie nie wejdziesz

Misja: szczepienie. W Rzeszowie można to zrobić "po godzinach"? Sprawdziliśmy

Wzbudziło to zaniepokojenie i niezrozumienie studentów. Jak się okazuje, nie wszyscy z możliwości szczepienia skorzystali. Przypomnijmy, że studenci medycyny należeli to tzw. "grupy zero", która mogła zaszczepić się jako pierwsza.

- Pojawiły się głosy na poziomie Kolegium Nauk Medycznych. Studenci poprosili o wyjaśnienia. Jako uczelnia, podjęliśmy próbę wytłumaczenia sytuacji - podaje Maciej Ulita, rzecznik UR.

Dodaje, że około 80 proc. studentów, których te praktyki dotyczą, zostało już zaszczepionych. Zapowiada, że uczelnia już uruchamia kolejną edycję szczepień dla pozostałych studentów. Kto będzie chciał, będzie się mógł zaszczepić. Ulita zaznacza, że cała sytuacja nie jest wielkim problemem.