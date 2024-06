Stworzył „Strażnika pól”. Urządzenie ma odstraszać dzikie zwierzęta

Szkody łowieckie to największa zmora rolników. Zwierzyna łowna, która wejdzie na pole, potrafi zrujnować większość roślin, niwecząc trud i starania rolnika. Co gorsza, wysokość odszkodowań nie odpowiada poniesionym kosztom i nakładowi pracy. Rolnicy stosują różne metody zabezpieczeń, takie jak elektryczne pastuchy, pojemniki z substancją wydzielającą zapach drapieżników, odtwarzanie muzyki w nocy czy oświetlanie pól. Jednak te sposoby nie zawsze są skuteczne, a ich jednoczesne wdrożenie generuje olbrzymie koszty.

Krystian Kusz z Łańcuta postanowił zintegrować te metody, tworząc wspólnie ze wspólnikiem Strażnika Pól, urządzenie, z którego korzysta już kilkudziesięciu rolników.

- Strażnik Pól to innowacyjne urządzenie przeznaczone do ochrony upraw rolnych przed dzikimi zwierzętami, takimi jak dziki, sarny i jelenie. Odstrasza zwierzęta, używając losowo odtwarzanych dźwięków, aby zwierzęta się do nich nie przyzwyczajały. Dodatkowo wykorzystuje świetlne i zapachowe bodźce odstraszające. Silne światło stroboskopowe w kolorze niebieskim, emitowane wraz z dźwiękiem, działa na zmysł wzroku zwierząt. Niebieski kolor, który nie występuje w naturalnym środowisku, dodatkowo zwiększa skuteczność odstraszania - opowiada Krystian Kusz. - Z kolei zapachy są emitowane bezpośrednio po sekwencjach dźwięku i światła, działając na zmysł węchu. Rozpylane są zgodnie z harmonogramem, który co kilka dni zmienia typ zapachu, aby zminimalizować efekt przyzwyczajenia.