Superliga kobiet. Eurobud JKS Jarosław jedzie do Kielc po czwarte zwycięstwo z rzędu

Zespół z Jarosławia po słabym początku złapał wiatr w żagle i wygrał trzy razy z rzędu. Niedzielny pojedynek będzie znakomitą okazją do podtrzymania zwycięskiej passy i wygrania po raz cztery. Rywal z Kielc jak na razie nie wygrał żadnego meczu, zdobył tylko jeden punkt. Ma najwięcej straconych bramek, ale w ataku radzi sobie całkiem dobrze, szczególnie groźna jest trójka Marta Rosińska, Magda Więckowska i Magdalena Kowalczyk. Wspomniana trójka zdobyła w sumie 80 bramek. Eurobud w dalszym ciągu radzić sobie musi bez kontuzjowanych Sylwii Matuszczyk i Lesi Smolinh.

- Zespół z Kielc nie zdobył jeszcze 3 punktów w meczu, co nie oznacza, że podchodzimy do Nich lekceważąco. Przygotowujemy się do tego meczu tak jak do każdego innego. Korona ma sporo doświadczonych zawodniczek i największym zagrożeniem dla Nas są Magda Więckowska i Marta Rosińska, ale każda zawodniczka wnosi dużo do gry. Na pewno musimy być skupione przez cały mecz i myślę, że kluczem do zwycięstwa w niedziele będzie dobra obrona i wyprowadzanie szybkich kontr. Niestety zagramy jeszcze bez Sylwii Matuszczyk i Lesi Smolinh. Mamy nadzieje, że wszystko odbędzie się bez komplikacji i z niecierpliwością czekamy na ich powrót na boisko” - powiedziała Aleksandra Dorsz, MVP mecz z KPR Kobierzyce.

Początek meczu w niedzielę o 15.30. Transmisja na stronie emocje.tv.