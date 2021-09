Superliga kobiet. Eurobud JKS Jarosław jedzie nad morze po pierwsze punkty. W niedzielę mecz z Młynami Koszalin

Jarosławianki wyjeżdżają do Koszalina na mecz miejscowymi Młynami, które w dotychczasowych dwóch meczach zgromadziły dwa punkty, odnosząc jedno zwycięstwo po rzutach karnych. Na pewno jest to przeciwnik do pokonania, a jeśli w Jarosławiu myślą zgodnie z zapowiedziami przed sezonem o czołowych miejscach to takie mecze trzeba koniecznie wygrywać.

Zespół Eurobudu po kiepskim meczu w Jarosławiu z Perłą, w ostatniej serii gier nie popisał się w Piotrkowie, przegrywając mecz dwoma bramkami. Losy meczu rozstrzygnęły się w samej końcówce rywalizacji. Klasą w tym meczu błysnęła Magda Balsam, rzucając 11 bramek. Eurobud jeśli marzy o korzystnym wyniku nad morzem, przede wszystkim musi poprawić defensywę.