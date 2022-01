Superliga Kobiet. Eurobud JKS Jarosław nowy rok zaczął od zwycięstwa nad Startem Elbląg [ZDJĘCIA]

Początkowe minuty były nerwowe z obu stron. W pierwszych pięciu minutach padło tylko cztery bramki. Na boisku było dużo niedokładności, niecelnych rzutów, fauli. - Dzisiaj potrzebowałyśmy więcej czasu, aby wejść w ten mecz. Później złapałyśmy rytm i może nie wszystko, ale zaczęło to lepiej funkcjonować. - mówiła po meczu Aleksandra Zimny. Słabszą grę gospodyń skrzętnie wykorzystywał młody zespół z Elbląga.

Przyjezdne ambitnie walczyły i przede wszystkim były skuteczniejsze w ataku, co przełożyło się na ich prowadzenie 4:2 w dziewiątej minucie i 7:5 w czternastej minucie. Z czasem zespół z Jarosławia opanował nerwy, wzmocnił defensywę i zaczął łapać właściwy rytm. Po kilku udanych interwencjach w bramce Jeleny Durasinović i skutecznych kontrach, czarno niebieskie odrobiły straty i w siedemnastej minucie wyszły na prowadzenie 8:7. Kolejne minuty były dość wyrównane, jednak ostatnie pięć minut to już bardzo dobra gra miejscowych, co zaowocowało trzy bramkową zaliczką na koniec pierwszej odsłony.