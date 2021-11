Superliga kobiet. Eurobud JKS Jarosław pokonał Piotrcovię Piotrków Trybunalski [ZDJĘCIA, RELACJA]

- Początek był nerwowy z obydwu stron. Mało bramek dużo niecelnych rzutów. Ale z czasem opanowałyśmy nerwy. - mówi rozgrywająca gospodyń, Katarzyna Kozimur. Zawodniczki obu drużyn w pierwszych dwudziestu minutach zdobyły tylko dziesięć bramek. Ostatnie dziesięć minut należało do miejscowych, które poprawiły skuteczność i defensywę. W bramce kilka piłek odbiła Jelena Đurašinović i Eurobud na przerwę zszedł z czteroma bramkami na plusie.

Początek drugiej odsłony to był koncert w wykonaniu gospodyń.

- W szatni porozmawiałyśmy sobie, uzgodniłyśmy kilka taktycznych rzeczy i na początku drugiej połowy było dobrze. Dałyśmy z siebie wszystko, nie pozwoliłyśmy Piotrcovii poczuć, że mogą odrobić straty z pierwszej połowy. - skomentowała zawodniczka miejscowych, Valiantsina Nestsiaruk. Po kilku udanych akcjach jarosławianki prowadziły 20:12 i mimo że do końca meczu pozostawało jeszcze 18 minut, chyba nikt ze zgromadzonych na hali, nie miał wątpliwości, kto ten mecz wygra. Przyjezdne, mimo że im nie szło, zmobilizowały się na tyle, że po kilku następnych minutach odrobiły część strat. - Nie utrzymałyśmy tej wysokiej przewagi wypracowanej na początku drugiej połowy. Zagrałyśmy troszkę nerwowo, ale dalej konsekwentnie pracowałyśmy w defensywie, jak sobie to założyłyśmy przed meczem i to przyniosło efekt. - zakończyła Katarzyna Kozimur.