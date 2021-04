Superliga kobiet. Eurobud JKS Jarosław przegrał w Lublinie z Perłą

Początek meczu należał do miejscowych, które w siódmej minucie prowadziły 6:3. Po tym okresie, zespół z Jarosławia poprawił swoja grę i odrobił część strat. Pojedynek bramka za bramkę toczył się do dwudziestej minuty, kiedy to gospodynie odskoczyły na trzy bramki i z taka tez zaliczka zeszły na przerwę.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Obie drużyny twardo walczyły w obronie i żadna ze stron nie mogła zdobyć kilku bramek z rzędu. W 44 minucie po celnym rzucie z siódmego metra Magdy Balsam, miejscowe odskoczyły na cztery bramki. Eurobud nie poddał się i po chwili doprowadził do stanu 26:24. Ostatnie sześć minut należały jednak do Perły, która znów dołożyła dwie bramki do swojej przewagi i zaksięgowała końcowe zwycięstwo, o którym przed meczem marzyła trenerka miejscowych Monika Marzec, mówiąc - Musimy zrobić wszystko, by to spotkanie wygrać. Podchodzimy do przeciwnika z respektem, ale wierzymy we własne umiejętności