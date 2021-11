Superliga Kobiet. Eurobud JKS Jarosław przegrał w Lublinie z Perłą

Mecz od trafienia rozpoczął nasz zespół, po rzucie Magdy Balsam. Gospodynie szybko wpadły w swój rytm i już w szóstej minucie wyszły na prowadzenie 3:2. W bramce Perły świetnie spisywała się Weronika Gawlik, co przełożyło się na odskok lublinianek na 5:2 w jedenastej minucie. Kolejne minuty niestety to znów trafienia gospodyń, które po dwudziestu minutach miały już pięć bramek przewagi. Do końca pierwszej odsłony miejscowe nie pozwoliły jarosławiankom na odrobienie choćby jednej bramki, a same dorzuciły jeszcze jedno trafienie do swojej przewagi.

Podobnie jak w pierwszej, tak i druga połowa rozpoczęła się od trafienia drużyny z miasta nad sanem. Eurobud szybko złapał dwu minutową karę, co skrzętnie wykorzystała Perła i w trzydziestej dziewiątej minucie prowadziła już 22:13. W tym okresie po stronie Perły trafiały Romana Roszak i Daria Szynkaruk. Jarosławianki nie poddały się jednak i w kolejnych minutach zniwelowały dystans bramkowy do sześciu trafień. Niestety od 45 do 48 minuty nasz zespół nie potrafił pokonać bramkarki rywalek, za to stracił dwa gole i przewaga Perły znów urosła do ośmiu trafień. Na początku pięćdziesiątej piątej minuty, swojego drugiego gola w tym meczu zdobyła Joanna Szarawaga, dla której był to powrót na boisko po kontuzji i MKS prowadził już 29:20. Wcześniej trzy kolejne bramki dla miejscowych rzuciła Paulina Masna. Końcówka meczu nie należała do udanych dla Eurobudu. Jarosławianki przez ostatnie pięć minut nie potrafiły zdobyć bramki. Perła zaś trafiała i powiększała rozmiary swojego prowadzenia, by ostatecznie wygrać różnica trzynastu bramek.