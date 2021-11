Superliga Kobiet. Eurobud JKS Jarosław przegrał z Zagłębiem Lubin [ZDJĘCIA]

Początek meczu nie wskazywał, na wysoka porażkę miejscowych. Po dwóch bramkach Aleksandry Zimny i trafieniu Magdy Balsam, gospodynie prowadziły 3:1, chwilę później wspomniana już Balsam trafiła po raz kolejny i Eurobud prowadził 4:3. Niestety kolejne minuty to kilka dobrych interwencji w bramce Zagłębia Moniki Maliczkiewicz i stopniowy odjazd przyjezdnych - Szybko wybiliśmy piłkę ręczną gospodynią z głowy. Cieszymy się z naszego zwycięstwa, bo to jest ciężki teren. Ciężko się grało w pierwszych 20 minutach. W drugiej połowie zagraliśmy szybkie kontry i mocną obronę. Cały tydzień trenowaliśmy pod ten mecz, zrealizowaliśmy założenia i z każdą minutą kontrolowaliśmy mecz. - cieszyła się po meczu bramkarka Zagłębia.

Przyjezdne pod koniec pierwszej odsłony uzyskały sześć bramek przewagi i spokojnie mogły kontrolować mecz. - Końcówka pierwszej połowy dała mi sygnał, że ten meczu układa się po naszej myśli. Zaczęłyśmy grać to co założyłyśmy w obronie, a do tego dobrze budowaliśmy akcje ofensywne. Druga połowa tylko potwierdziła naszą dobrą grę. Cieszy mnie postawa mojej drużyny. - mówiła trenerka Zagłębia, Bożena Karkut.