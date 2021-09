Superliga kobiet. Eurobud JKS Jarosław wygrał w Koszalinie z Młynami

Pierwsza połowa w wykonaniu naszego zespołu była wprost koncertowa. Skuteczna gra w ataku i szczelna obrona sprawiła, że na przerwę Eurobud zszedł z przewagą pięciu trafień.

Po przerwie już tak dobrze nie było. Gospodynie wzmocniły obronę i poprawiły skuteczność. Z czasem miejscowe zaczęły odrabiać straty i przy kiepskiej skuteczności jarosławianek z rzutów karnych (cztery nietrafione rzuty z siódmego metrów) w 58 minucie do prowadziły do remisu 20:21. W ostatniej akcji meczu gospodynie popełniły faul ofensywny i stało się jasne, że pierwsze punkty w tym sezonie pojadą do Jarosławia.

- Nie weszłyśmy dobrze w to spotkania, przeciwniczki „uciekły nam” na kilka bramek i długo to zajęło zanim zaczęłyśmy grać swoje, ale grałyśmy bardzo mocno, stąd też tyle rzutów karnych. Zabrakło nam do szczęścia tego zwycięstwa, bo w końcówce naprawdę walczyłyśmy do upadłego. Jak widać, jest to tylko jedna bramka. Mogłyśmy doprowadzić do wyrównania, ale ostatnia akcja meczu zaważyła na tym wyniku – powiedziała Natalia Filończuk, bramkarka Młynów Stoisław Koszalin.