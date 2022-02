Superliga kobiet. Eurobud JKS Jarosław wygrał w Piotrkowie Trybunalskim kostek

Eurobud JKS Jarosław z Piotrkowa przywozi upragnione zwycięstwo. Grzegorz Kostka

Mimo kłopotów kadrowych to był na prawdę dobry mecz w wykonaniu jarosławianek. Przed meczem zawodniczki obiecywały kibicom, że do Piotrkowa jadą po trzy punkty i słowa do trzymały. Tym razem czarno-niebieskie zagrały dwie wyrównane połowy, co było kluczem do końcowego sukcesu.