Superliga kobiet. Eurobud JKS Jarosław wznowił treningi i planuje turniej

- Po krótkiej przerwie zespół w okrojonym składzie wznowił treningi. Wszystkie zawodniczki, poza kadrowiczami przebywającymi na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii (Sylwią Matuszczyk, Magdą Balsam, Aleksandrą Zimny i I trenerem Reidarem Moistadem), spotkały się 2 grudnia. Przedświąteczne treningi, które odbywają się pod czujnym okiem drugiej trenerki Moniki Cholewy, traktowane są jako okres przygotowawczy do meczu Pucharu Polski i wznowienia rozgrywek PGNiG Superligi Kobiet. Przerwa w lidze sprzyja także zaleczeniu kontuzji, z którą od dłuższego czasu zmaga się rozgrywająca Lesia Smolinh - mówi Aleksandra Kobyłecka, dyrektor sportowy nadsańskiego zespołu.

Zespół z Jarosławia okres przedświąteczny wykorzystuje nie tylko do treningów. - Grudzień to także czas akcji marketingowych - m.in. wydanie kalendarza z wizerunkiem zawodniczek, koszulek dla kibiców i innych - oraz akcji świątecznych, takich jak przyłączenie się do Szlachetnej Paczki i pomoc potrzebującym w tym magicznym czasie - zakończyła Aleksandra Kobyłecka.