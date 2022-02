Superliga Kobiet. Na sobotę wieczor lub niedziele rano!! Superliga Kobiet. Perła Lublin na koniec ciężkiego tygodnia Eurobudu JKS Jarosław

Pojedynek z Perłą kończy ciężki tydzień szczypiornistek Eurobudu JKS Jarosław. Po porażce w Lubinie z miejscowym Zagłębiem, jarosławianki zagrały w czwartek Puchar Polski w Kobierzycach. W niedzielę na deser pojedynek z Perłą. Mecz z lubliniankami wcale nie zapowiada się łatwiej niż poprzednie, mimo rozgrywania go we własnej hali. Czarnoniebieskie na pewno będą mogły liczyć na wsparcie swoich fantastycznych kibiców. Zespół z miasta nad Sanem w bieżącym sezonie z Lubliniankami zagrał już dwa razy. W Jarosławiu przegrał 24:35, zaś w Lublinie Perła wygrała 34:21. Perła do tej pory przegrała tylko dwa razy i do Jarosławia przyjeżdża z chęcią zaksięgowania kolejnego zwycięstwa.

Eurobud pokazał już niejednokrotnie, że potrafi grać z drużynami teoretycznie silniejszymi. Jeśli tylko wyeliminuje błędy własne w ataku i mając wsparcie swoich kibiców, może powalczyć o zdobycz punktową, szczególnie, że w końcu po problemach covidowych mógł normalnie po trenować.