Superliga kobiet. Po dwóch porażkach pora na Piotrcovię i przełamanie. Eurobud JKS Jarosław zagra w Piotrkowie

Porażki z Zagłębiem Lubin i Perłą Lublin w pewnym sensie można było wkalkulować, ale stracone 70 bramek to już sygnał alarmowy, że w obronie najlepiej nie jest. Szczególnie mecz w Jarosławiu z Perłą, zawodniczki Eurobudu powinny jak najszybciej wyrzucić z pamięci.

W najbliższej serii spotkań, jarosławianki wyjeżdżają do Piotrkowa, gdzie zawsze im się grało ciężko. Piotrcovia podobnie jak nasz zespół początku sezonu do udanych zaliczyć nie może. Również przegrała dwa mecze: z Zagłębiem w Lubinie i u siebie z KPR Kobierzyce. Przed własną publicznością szczypiornistki z Piotrkowa na pewno będą chciały się przełamać i wygrać. W dotychczasowych meczach, żadna z zawodniczek szczególnie nie wyróżniła się w ataku, ale za to trzy rzuciły przynajmniej siedem bramek: Justyna Świerczek – osiem, Małgorzata Trawczyńska – osiem i Aleksandra Oreszczuk – siedem.