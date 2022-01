Superliga Kobiet. Poprzeczka idzie w górę, Eurobud JKS Jarosław powalczy w Kobierzycach o zwycięstwo. Duża stawka meczu

KPR Kobierzyce, bo o nich mowa do tej pory zgromadził 21 punktów i lepszym bilansem bramkowym wyprzedza jarosławski zespół w ligowej tabeli. W pierwszym meczu rozgrywanym w Jarosławiu, drużyny stoczyły zacięty i wyrównany bój. Minimalnie górą był Eurobud, wygrywając 26:25. Mecz w Kobierzycach zapowiada się bardzo ciekawie. Obie drużyny na pewno zostawią na boisku dużo zdrowia i będą walczyć o każdą piłkę. Eurobud jak i KPR zdają sobie sprawę, iż bezpośrednie mecze mogą decydować o brązowym medalu dla którejś z drużyn.

- Kobierzyce to nie jest łatwy przeciwnik, będą walczyć o każdą piłkę, na pewno nie pozwolą nam tak biegać do kontr jak Start. Musimy skupić się na ataku pozycyjnym. To będzie zupełnie inny mecz niż ten z Elblągiem - mówiła o pojedynku z KPR Valentina Nestsiaruk po meczu ze Startem.

- Jedziemy do Kobierzyc z nastawieniem powalczyć. Do każdego meczu podchodzimy z chęcią zwycięstwa, kolejne zwycięstwa sprawiają, że lepiej czujemy się w następnych spotkaniach. Wydaje mi się, że receptą na sukces będzie silna mentalność zwycięzcy i twarda gra. Wierzę w to, że możemy z każdym wygrać - dodała Aleksandra Zimny.

Czas na sprawdzian formy. - mówi dyrektor sportowa Aleksandra Kobyłecka. - Przed nami arcyważne spotkanie w Kobierzycach. Drużyna rozpoczęła prawie tygodniową podróż przez Kościerzynę do Kobierzyc. Za długo by wracać do Jarosławia i wyjeżdżać następnego dnia. Zdobycie trzech punktów w Kobierzycach zaowocowałoby uplasowaniem się na 3 miejscu w tabeli. Z drugiej strony, meczów przed nami tak wiele, że tabela może się jeszcze kilkakrotnie zmieniać. Życzę nam wszystkim, żebyśmy trzy oczka wyrwały w Kobierkach - zakończyła dyrektor Kobyłecka.

Początek meczu w sobotę o 12.45. Transmisja w TVP Sport.