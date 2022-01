Superliga kobiet. Udany rewanż Kobierek. Eurobud JKS Jarosław przegrał z KPR Kobierzyce

Miejscowe rozpoczęły od celnego rzutu Zoricy Despodovskiej i to one, wykorzystując błędy przeciwniczek, w początkowej fazie spotkania prezentowały się lepiej. W 5 minucie po raz pierwszy do bramki trafiły czarno-niebieskie po rzucie Sylwii Matuszczyk. Chwilę później w bramce dobrze po broniła Jelena Djurasinović, a Katarzyna Kozimur trafiła z dystansu i na tablicy wyników notowano remis po 3. Kolejne minuty to zażarty pojedynek i jak Kobierki odskoczyły to nasz zespół zaraz odrabiał straty. Po kwadransie gry, jarosławianek dopadła chwilowa nie moc w ataku, a że po stronie miejscowych szalała wspomniana już Desperadovska, gospodynie odskoczyły na trzy bramki. Czarno-niebieskie zmniejszyły starty po rzucie Magdy Balsam, jednak za chwilę Kobierki znów miały trzy bramki na plusie. Ostatecznie na przerwę miejscowe zeszły z pięcio bramkową zaliczką.

Druga część meczu dla jednej i drugiej strony rozpoczęła się nerwowo. Zdecydowanie lepiej wyglądała gra jarosławianek w defensywie, ale znów pojawiały się błędy w ataku, które uniemożliwiały zniwelowanie strat. Z czasem gospodynie odskoczyły na siedem bramek. Poprawa gry w obronie jarosławianek i skuteczna gra w ataku głównie Velentiny Nestsiaruk sprawiła, że w końcówce mecze udało się odrobić część strat, ale pozwoliło to jedynie na zniwelowanie dystansu do czterech trafień.