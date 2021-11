Superliga Kobiet. Zrewanżować się Piotrcovii, wygrać po dwóch porażkach

Najbliższy rywal jarosławianek plasuje się tuż przed naszą drużyną. Zespół z Piotrkowa zgromadził oczko więcej niż Eurobud. - Mecz z Piotrkowem na pewno będzie bardzo ciężkim spotkaniem. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się kolejnego dreszczowca w naszym wykonaniu. Pierwszy wyjazdowy nieznacznie przegrałyśmy, dlatego jesteśmy głodne tej wygranej. Gramy przed naszą wspaniałą publicznością, co jest dla nas jeszcze większą motywacją. Mam nadzieje, iż po tych dwóch porażkach będziemy na tyle silne, aby się podnieść i wygrać to spotkanie. - mówi obrotowa Eurobudu, Sylwia Matuszczyk.

Być może po kontuzji na ten mecz wróci Pani Sylwia, ale decyzja zależy od badania lekarskiego - Jeśli chodzi o moja osobę to robię wszystko, aby zagrać w tym meczu. Czeka mnie jeszcze badanie rtg złamanej kości. Jeśli lekarz wyda pozytywną opinię i pozwoli mi wrócić do pełnych obciążeń to postaram się pomóc drużynie w meczu z Piotrkowem. - zakończyła pełna nadziei na występ w czwartek, Sylwia Matuszczyk.