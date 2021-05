Superligi piłki ręcznej. SPR Stal Mielec pokonała Torus Wybrzeże Gdańsk. Skuteczna pogoń Stali

Gospodarze mecz zaczęli wprost katastrofalnie. Już po pierwszych pięciu minutach goście z Gdańska prowadzili 4:0 i wydawało się, że przyjezdni będą na dawać ton wydarzeń na parkiecie. Trener Mielczan Dawid Nilsson wziął czas, aby ratować sytuacje. Przerwa na żądanie przyniosła efekty, ale nie od razu. Stal w końcu zaczęła zdobywać gole, jednak Wybrzeże nie zamierzało pudłować. Na szczęście dla Stalowców kilkoma udanymi interwencjami popisał się Tomasz Wiśniewski. Do końca pierwszej połowy trwała zażarta walka i na przerwę to goście zeszli z trzy bramkową zaliczką.

W przerwie Stal przeszła metamorfozę. Miejscowi w drugiej połowie twardo stanęli w obronie, przez co Wybrzeże zaczęło popełniać błędy w ataku, które to wykorzystywała Stal, przeprowadzając szybkie i skuteczne kontry. Miejscowi szybko odrobili straty i już w 37 minucie doprowadzili do remisu po piętnaście. Gospodarze poczuli krew i poszli za ciosem. Przebudził się były zawodnik Wybrzeża Ramon Oliveira, który bez sentymentów zaczął trafiać do bramki gości, a że skutecznie rzucali również Miljan Ivanović, Kosta Petrović i Denis Wołyncew, z czasem Stal zbudowała trzy bramkową przewagę i stało się jasne, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Ostatecznie miejscowi wygrali czteroma trafieniami, a ostatnio bramkę zdobył, najlepszy strzelec sobotnich zawodów Miljan Ivanović, który w sumie zdobył osiem bramek.