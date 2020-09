Superpuchar Mistrzów Polski w Arłamowie. Asseco Resovia uległa ZAKSA Kędzierzyn-Koźle [OPINIE ZAWODNIKÓW]

- Mamy potencjał ludzki, żeby bardzo dobrze zagrywać, ale potrzebujemy też grania bardziej technicznego i zwiększą cierpliwością. Na to potrzeba czasu i można powiedzieć, że to nam pokazała ZAKSA w tym meczu, gdzie przeczekała nas w pierwszym secie, pewnie czując, że nie mogą nas dogonić. Potem wracali do swojej gry cierpliwością, zgraniem i wypunktowali nas po profesorsku. Nie jest tak, że przegraliśmy ten mecz do pięciu, były też pozytywne momenty.

Łukasz Kaczmarek, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Zdecydowanie nie był to łatwy mecz. Szacunek do drużyny z Rzeszowa za to jak zagrała ten pierwszy set, bo to było naprawdę topowa siatkówka. Bronili niesamowicie i kopali na zagrywce niesamowicie. Ciężko było znaleźć ich słaby punkt. My się cieszymy z tego, że przetrwaliśmy ten ciężki dla nas moment, graliśmy cierpliwie, z nadzieją i z wiarą w to, że możemy odwrócić losy tego spotkania. Myślę, że ten drugi set był kluczowy, cieszę się, że udało się go nam odwrócić.