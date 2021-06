Suzuki 1 Liga. Maciej Klima, wieloletni kapitan Sokoła Łańcut: Będę tęsknił, ale wiem, że postępuję słusznie [ROZMOWA]

Podobno mówisz, że to koniec - przez cały sezon plan był taki, że będzie to już ten ostatni?

Może nie do końca to planowałem, ale decyzja kiełkowała we mnie już od jakiegoś czasu.

Po poprzednim sezonie zdaje się też chciałeś kończyć, ale opowiadałeś mi, że trener Kaszowski przyszedł i powiedział, żebyś przestał się mazać. Teraz cię nie przekonał?

Tym razem po prostu wyściskaliśmy się i podziękowaliśmy sobie nawzajem. Myślę, że trener wiedział o tym jeszcze zanim miałem okazję mu powiedzieć. Zna mnie jak mało kto.

Na zmianę decyzji już nie ma szans?

Nie. Będę tęsknił, ale wiem, że postępuję słusznie.

Oswoiłeś się już z tą myślą, że w przyszłym sezonie nie będziesz już zawodnikiem Sokoła?

Nie porzucam Sokoła. Z parkietu przeniosę się na trybuny. Cel na pierwszy sezon kibica, to choć w połowie dać z siebie tyle, co moja Ania.