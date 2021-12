Suzuki 1 Liga Mężczyn. Rawlplug Sokół Łańcut pokonał AZS AGH Kraków i jest liderem

Początek meczu mógł wprowadzić w mylne wrażenie, że będzie to mecz pod kontrolą gospodarzy, bo to właśnie oni objęli prowadzenie i z minuty na minutę wydawało się, że będą powiększać swoje prowadzenie. Nie grali może jakiegoś porywającego basketu, ale byli na tyle skuteczni, by być na kilkupunktowym prowadzeniu. Jednak na niespełna pięć minut przed końcem I kwarty role się odwróciły i wtedy krakowianie narzucili swoje warunki. Dwie celne "trójki" Zmarlaka wyprowadziły zespół gości na prowadzenie, które potem udało im się powiększać. A Sokół się zatrzymał - zawodnicy Dariusza Kaszowskiego nie trafiali, tracili piłki i przez to rywal zaczął uciekać. W kolejnej odsłonie sokoły grały trochę lepiej, gra była bardziej wyrównana, ale jednak goście nie oddali im prowadzenia ani na moment. W końcówce udało się już zbliżyć nawet na 5 punktów, ale wtedy krakowianie znowu uciekli i schodzili na przerwę z 14-punktowym prowadzeniem.