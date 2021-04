Suzuki 1 Liga Mężczyn. Rawlplug Sokół Łańcut przegrał drugie półfinałowe spotkanie z zespołem Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk

Po porażce w sobotnim spotkaniu sokołom na pewno bardzo zależało, żeby jednak w Słupsku wygrać choćby jedno spotkanie i nie stać pod ścianą w najbliższym meczu w Łańcucie. Zaczęło się całkiem obiecująco, bo zespół z Podkarpacia objął prowadzenie 6:0. Prowadzenie gości trwało praktycznie przez całą pierwszą kwartę. Dopiero na niespełna minutę przed końcem gospodarze zdołali objąć prowadzenie po raz pierwszy w tym spotkaniu i nie oddali go do końca pierwszej odsłony. Na początku drugiej kwarty łańcucianie starali się nie tracić dystansu i całkiem nieźle im to wychodziło, bo po prawie trzech minutach było tylko 27:26 dla miejscowych. W samej końcówce pierwszej połowy jednak gospodarze raz jeszcze zdołali przycisnąć i za sprawą celnych rzutów Pabiana (za 3 punkty) i Musiała prowadzili 5 "oczkami".

W trzeciej kwarcie jednak Czarni pokazali, że jeszcze nie opadli z sił - po trzech minutach ich przewaga powiększyła się już do 8 punktów (54:46). Sokół jednak się nie zniechęcił i jeszcze raz zdołał doścignąć rywala - na trochę ponad cztery minuty przed końcem tej kwarty było już tylko 58:55 dla miejscowej drużyny. Kolejna mocna końcówka kwarty pozwoliła jednak gospodarzem tym razem już bardzo wyraźnie odskoczyć. Przed ostatnią odsłoną meczu prowadzili już 71:58. W czwartej kwarcie łańcucian nie było już stać na żaden zryw i mecz zakończył się po raz kolejny pewną wygraną Czarnych.