Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Bardzo osłabiony Rawlplug Sokół Łańcut dzielnie walczył z WKK Wrocław

Trener Dariusz Kaszowski miał w sobotę do dyspozycji tylko siedmiu zawodników. Już w pierwszej kwarcie widać było, że spotkanie będzie bardzo zacięte. Przez większość czasu trwała walka punkt za punkt i raz jedna, raz druga drużyna obejmowała prowadzenie. Dopiero minutę przed końcem goście zdołali odskoczyć na kilka punktów. W drugiej odsłonie wrocławianom długo udawało się utrzymywać sokoły na dystans i skutecznie bronić swojej przewagi. Sokół przycisnął dopiero w końcówce i po pierwszej połowie na tablicy widniał remis 49:49.

Trzecia kwarta miała bardzo podobny przebieg do pierwszej - przez długi czas trwała walka cios za cios i żaden z zespołów nie potrafił zbudować sobie większej przewagi. Ostatecznie to goście wychodzili na ostatnią część gry z jednopunktową przewagą. W czwartej kwarcie ponownie można było oglądać bardzo zaciętą walkę, ale w samej końcówce wydawało się, że jednak szczęście uśmiechnie się do gospodarzy. Na niespełna minutę przed końcem meczu za trzy punkty trafił Bartosz Czerwonka i Sokół prowadził 91:88. Jednak Koelner zdołał zrewanżować się tym samym i 20 sekund przed końcem było po 91. Czerwonka spróbował szczęścia za trzy jeszcze raz, ale tym razem jednak nie trafił. Piłkę zebrał Koelner, który został sfaulowany przez Frasia i o losach spotkania miały przesądzić dwa rzuty wolne. Zawodnik WKK się nie pomylił i wrocławianie wygrali całe spotkanie 2 punktami.