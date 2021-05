Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Dla Rawlplug Sokoła Łańcut nie ma już marginesu błędu

Wyprawa do Słupska nie była udana dla podopiecznych trenera Dariusza Kaszowskiego. Oba pojedynki w miniony weekend zakończyły się porażką choć w niedzielnym sokoły zagrały trochę lepiej. Marne to jednak pocieszenie, bo w półfinałowej rywalizacji do trzech zwycięstw jest już 2:0 dla Czarnych, więc w Łańcucie Sokół musi próbować uciec spod topora.

Do tego, że Czarnych da się pokonać graczy Sokoła nie trzeba specjalnie przekonywać, bo przecież dokonali tego w fazie zasadniczej.

- Na pewno się nie poddajemy i będziemy walczyć do końca

- zapowiada trener Dariusz Kaszowski.

Przygotowując się jednak do weekendowej batalii nie miał jednak łatwego zadania, bo po rywalizacji w Słupsku ze składu wypadł mu jeden z rozgrywających Kacper Majka (doznał złamania kości śródręcza). Występ tego zawodnika niestety jest oczywiście wykluczony. Jakby tego było mało w treningach trenerowi Sokoła brakowało jeszcze Patryka Pełki, który dochodzi do siebie po skręceniu kostki. Nie wiadomo jeszcze, czy uda mu się wykurować do sobotniego pojedynku.