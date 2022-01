Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Jacek Jarecki, koszykarz Rawlplug Sokoła Łańcut: Gra sprawiała mi wielką frajdę

Przede wszystkim, jak się czujesz po operacji?

Jestem już drugi tydzień po operacji. Czuję się dobrze, operacja przeszła bardzo dobrze. Wiadomo, że nie jest to komfortowa sytuacja dla mnie, ale z dnia na dzień widzę postępy i na nich się teraz koncentruję.

Czy ten uraz utrudnia ci codzienne funkcjonowanie?

Tak o kulach jeszcze będę musiał chodzić około 3-4 tygodni. Na początku to „chodzenie” było ograniczone do minimum - z każdym kolejnym tygodniem będę mógł dokładać obciążeń oraz ćwiczeń, które przyspieszą mój powrót do odłożenia kul.

Zacząłeś już rehabilitację?

Tak naprawdę rehabilitację zacząłem w dniu, kiedy dowiedziałem się, że będę miał zabieg. Przed samą operacją zrobiłem wszystko, żeby ciało było jak najbardziej wzmocnione, przygotowane do ciężkiej rehabilitacji. Teraz codziennie się rehabilituję na pewno zajmuje to więcej czasu jak trening klubowy.