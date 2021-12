Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Jacek Jarecki: To był najlepszy mecz Rawlplug Sokoła Łańcut w sezonie [OPINIE]

Trener łańcuckiej drużyny Dariusz Kaszowski po spotkaniu chwalił swój zespół.

- Gratuluję mojemu zespołowi postawy - mówił. - Bardzo dobra pierwsza połowa w naszym wykonaniu - 61 punktów zdobytych na rewelacyjnej skuteczności. Cieszy na pewno też to, że ta dyspozycja rzutowa była utrzymana przez całe spotkanie. Druga połowa była już troszeczkę słabsza, ale zespół z Tychów postawił wszystko już na jedną kartę. Bardzo mocno i agresywnie bronili, troszeczkę nas to wybiło z uderzenia, ale można powiedzieć, że było to kontrolowane zwycięstwo - dodał.