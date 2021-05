Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Kacper Majka, koszykarz Rawlplug Sokoła Łańcut: To był pechowy sezon

Czy uraz wpłynie jakoś́ na twoje przygotowania do nowego sezonu? Wydaje mi się, że nie. Konsultując się̨z kilkoma specjalistami, wspólnie podjęliśmy decyzję o leczeniu wykluczającym operację, chociaż nie było to takie oczywiste. Myślę, że za około sześć tygodni zacznę już obciążać dłoń.

Jak oceniasz sezon w swoim wykonaniu?

Zacznę od tego, że był on dla mnie bardzo pechowy. Jak zacząłem sezon całkowitą utratą zęba, tak kończę̨ go złamaniem kości dłoni. W międzyczasie był jeszcze uraz kostki czy zakażenie koronawirusem. Pechem było to, że te wszystkie urazy były w pełni mechaniczne, a przerwa w treningach wpłynęła na to, że ciężko było znaleźć odpowiedni rytm i dojść do optymalnej formy. Na pewno przed sezonem miałem dużo większe oczekiwania i wymagania względem siebie.