Suzuki 1 liga mężczyzn. Koszykarze Miasta Szkła Krosno przerwali fatalna passę w Koszalinie

Przed wyjazdem nad morze zespół z Podkarpacia był w gorszym położeniu od Żaka, który miał bilans 3 zwycięstw i 5 porażek. Jednak od samego początku to goście wyszli na prowadzenie i ani razu nie oddali go gospodarzom, którym tylko dwa razy udało się doprowadzić do remisu.

Drużynę z Krosna do zwycięstwa poprowadził duet Santiago Vaulet - Julian Jasiński, ale każdy z graczy Radosława Soji dołożył swoją cegiełkę do wygranej. Goście byli lepsi w każdym elemencie, aż 23 razy punktowali z szybkiego ataku.

Było to trzecie zwycięstwo „Szklanego Teamu” w tym sezonie, w niedzielę o 17 krośnianie rozpoczną w swojej hali mecz z PGE Turów Zgorzelec.