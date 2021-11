Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Miasto Szkła Krosno nie dało rady sąsiadowi w tabeli

Ponadto spotkali się sąsiedzi z tabeli, których postawa nie rozpieszcza w tym sezonie kibiców, a co za tym idzie dorobek punktowy również pozostawia wiele do życzenia. Ilość punktów sprawia, że obydwa zespoły potrzebują zwycięstw niczym powietrza do oddychania, ponieważ w przeciwnym wypadku skażą się na lokaty w dolnej części tabeli i walkę o utrzymanie pierwszoligowego bytu.

Świadomi swojej sytuacji oraz meczowej stawki rywale przystąpili do meczu z wzajemnym dużym respektem, chwilowo wręcz paraliżującym poczynania koszykarzy. Konsekwencją takiej postawy była fatalna skuteczność w pierwszej kwarcie. Nieco lepiej z presją radzili sobie przyjezdni, stąd ich minimalne prowadzenie przed drugą częścią. W niej bardziej zdecydowanie zagrali miejscowi i to oni schodzili z jednopunktową przewagą na długą przerwę.

W drugiej połowie trwała zacięta walka, spotkanie było na tyle wyrównane, że żadnej z drużyn nie udało się uzyskać dystansu większego niż 2-3 punkty. Ciut lepszą sytuację przed ostatnią, decydującą kwartą wypracowali sobie krośnianie, lecz niestety nie potrafili tego faktu spożytkować w ostatnich minutach, co skutkowało porażką.