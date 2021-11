Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Miasto Szkła Krosno o przełamanie, Rawlplug Sokół Łańcut nad morzem

Wysoka porażka w Kołobrzegu, wcześniej dwie na własnym parkiecie - to na pewno nie jest dobry okres dla Miasta Szkła Krosno. Tym razem zawodnicy „Szklanego Teamu” zagrają ponownie we własnej hali, a rywalem będzie wyżej notowany zespół AZS AGH Kraków. Krośnianie muszą jednak powalczyć, by wreszcie złą passę przełamać, bo coraz bardziej spadają w tabeli - obecnie zajmują 13. miejsce.

Początek meczu w sobotę o godzinie 17.