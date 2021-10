Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Miasto Szkła Krosno podejmuje lidera, Rawlplug Sokół Łańcut powalczy z Decką Pelplin

W ostatniej kolejce krośnianie poprawili sobie humory po inauguracyjnej porażce i pokonali Znicza Basket Pruszków. Tym razem jednak zadanie będzie chyba jeszcze trudniejsze, bo do Krosna przyjedzie aktualny lider TBS Śląsk II Wrocław. Zawodnicy trenera Dusana Stojkova jak na razie rozgromili PGE Turów Zgorzelec, a ostatnio uporali się także z Decką Pelplin. Warto jednak dodać, że pojedynek w Krośnie będzie pierwszym wyjazdowym meczem dla tego zespołu w tym sezonie. Z pewnością jednak Śląsk będzie trudnym rywalem, bo kilku zawodników z tej drużyny przecież zbiera też doświadczenie grając w pierwszej drużynie na parkietach Energa Basket Ligi.

Początek meczu w sobotę o godzinie 16.

Miasto Szkła cały czas gra u siebie, a Sokół z kolei cały czas na wyjeździe. Tym razem podopiecznych trenera Dariusza Kaszowskiego czeka dosyć daleka wyprawa do Pelplina. Tamtejsza Decka wygrała na inaugurację ze Zniczem Basket Pruszków, ale ostatnio poległa we Wrocławiu. Z kolei Łańcucianie póki co nie zaznali w tym sezonie goryczy porażki (jak na razie takim osiągnieciem może pochwalić się sześć drużyn). Warto również dodać, że trenerem drużyny z Pelplina jest obecnie Marcin Radomski, który ostatnie dwa sezony pracował na Podkarpaciu prowadząc Miasto Szkła Krosno.

Początek meczu w sobotę o godzinie 17.